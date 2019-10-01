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  3. Son dakika... Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Son dakika... Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Son dakika... Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Ünlüoğlu bir süredir akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle tedavi görüyordu.

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu. Birçok filmde ve dizide rol alan ünlü oyuncu son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde Ünal Kaplan karakterini canlandırıyordu.

Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırıyordu.

 

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