Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8471
  • 6,4357
  • 281.996
  • 99047.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Ünlü işletmeci Engin Temel cinayetinde 11 yıl sonra ilk karar verildi

Ünlü işletmeci Engin Temel cinayetinde 11 yıl sonra ilk karar verildi

Ünlü işletmeci Engin Temel cinayetinde 11 yıl sonra ilk karar verildi

Love Bar’ın işletmecisi Engin Temel’in öldürülmesiyle ilgili karar çıktı. 22 şüpheliye takipsizlik verilirken, dosya faili meçhule gönderildi.

İstanbul Şişli'deki evinin önünde 2008'de başına ve göğsüne aldığı iki kurşunla öldürülen Love Bar'ın işletmeci Engin Temel cinayeti hakkında yürütülen soruşturmada ilk karar çıktı.

Sabah’ın haberine göre; Engin Temel'in iş ve yakın arkadaşları da dahil olmak üzere 498 kişinin ifadesine başvuran savcılık, konuyla ilgili yapılan tüm ihbarları tek tek inceledi. Soruşturmayı yürüten Savcı Hidayet Sarıkaya, olayın faili veya faillerinin tespiti ve yakalanmasının mümkün olmadığı ve yapılan tüm araştırmalara rağmen şüphelilerin tespit edilemediği gerekçesiyle dosya hakkında daimi arama kararı çıkarttı. Dosya, Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na gönderildi. Temel'in öldürülmesi olayıyla ilgili aralarında, Can Remzi Kösem, Alirıza Özkan, Abdulmutalip Gençer ve Murat Yasan'ın bulunduğu 22 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verildi. Kararda, şüphelilerin Engin Temel'i öldürdüklerine veya öldürülmesine azmettirdiklerine dair dava açmaya yeterli somut delil ve şüphe elde edilemediği belirtildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sıla özür dileyip iptal etti!
Demet'ten geri vites! 'Ben şaka yapmıştım'
Mucize Doktor dizisinde duygulandıran sahne
Demet Özdemir müjdeli haberi böyle duyurdu: 'O zaman hayırlı olsun'
Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
<p>AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son yıllarda savunma sanayiinde attığı adımlarla millili

Barış Pınarı Harekatı´na ´Yerli ve Milli´ Damga

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Depresyonun bir numaralı düşmanı! Faydaları saymakla bitmiyor

SMO, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fıratın Doğusu'na girdi!