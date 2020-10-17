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  • Ünlü işadamından eski eşine dava: Babam para vermiyor, nafaka kalksın
17 Ekim 2020 Cumartesi 07:01 | Son Güncelleme:

Ünlü işadamından eski eşine dava: Babam para vermiyor, nafaka kalksın

Ünlü işadamından eski eşine dava: Babam para vermiyor, nafaka kalksın
- NESLİHAN KESKİN

Türkiye'nin en zenginlerinden ünlü işadamı Kemal Gülman'ın oğlu Lemi Gülman, 8 yıl önce boşandığı Reyhan İpekel'e ödediği 8 bin liralık nafakanın kaldırılması için dava açtı.

Reyhan İpekel’in boşanma sonrası kazandığı 1.9 milyon TL’lik tazminatı almak için banka hesaplarına haciz koydurduğunu, bu nedenle işlerinin bozulduğunu ve babasının yardımıyla nafakayı ödediğini belirten Lemi Gülman, dilekçesinde “Babam yardımı kesti, nafakayı ödeyemez hale geldim. İpekel, nafakanın sona ermemesi için evlilik dahi yapmamaktadır” ifadesini kullandı. Gülman, nafakanın kaldırılmasını ya da indirim yapılmasını istedi.

20 BİN TL’YE YÜKSELTİN

Reyhan İpekel ise eski eşini mal kaçırmakla suçladı. Başka geliri olmadığını belirten İpekel, yoksulluk nafakasının 20 bin liraya çıkarılmasını talep etti. 

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