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  3. Ünlü iş adamı Cemallettin Sarar'ın evi soyuldu: Elleri ve ayakları bağlandı!

Ünlü iş adamı Cemallettin Sarar'ın evi soyuldu: Elleri ve ayakları bağlandı!

Ünlü iş adamı Cemallettin Sarar'ın evi soyuldu: Elleri ve ayakları bağlandı!

Eskişehir’de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar, evlerine giren maskeli ve silahlı 3 soyguncu tarafından elleri ve ayakları bağlanarak soyuldu.

Olay, gece saatlerinde Eskişehir-Kütahya karayolu üzerinde bulunan Sarar Şirketler Grubu’na ait fabrika bölgesinde meydana geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ın fabrika bölgesinde bulunan konutlarına giren maskeli ve silahlı üç kişi, Sarar çiftini rehin aldı. Elleri ve ayakları bağlanan çift bir süre darbedildikten sonra evlerindeki kasa açılarak içerisindeki ziynet eşyaları ile yüksek miktarda olduğu öğrenilen dövizleri çalındı. Maskeli soygunlar olay yerinden kaçarken, ihbarla gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin giriş-çıkışlarında soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

'YABANCI DİLDE KONUŞUYORLARDI'

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sarar çifti ilk verdiği ifadesinde üç maskeli soyguncunun Bulgarca ya da ona benzer bir dilde konuştuklarını söyledi. Polis ekiplerinin soyguncuları yakalama çalışmaları sürüyor.

DHA

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