Ünlü 'ilahiyatçı yazar ve sanatçı' Mürşit Kavurmacı'nın şüpheli sonu! Yürüyüşe çıktı, cesedi bulundu

Bursa Mudanya’da önceki akşam evinden ‘yürüyüşe’ diyerek çıkan ilahiyatçı yazar ve Türk musikisi sanatçısı Mürşit Kavurmacı, geri dönmedi. Telaşlanan ailesi Kavurmacı’yı aramaya başladı. Ünlü yazar, evinin 20 metre ilerisindeki kayalıkların dibinde denizin içinde hareketsiz halde bulundu. Çağrılan sağlık ekipleri, Kavurmacı’nın vefat ettiğini belirledi.

POLİS ARAŞTIRIYOR



Başında ve karnında yaralanmalar saptanan Mürşit Kavurmacı’nın yürürken dengesini kaybedip suya düşmüş olabileceği belirtildi. Bursa’nın tanınmış simalarından Kavurmacı, sosyal medyadaki son paylaşımda “Rahman yücedir” diye yazmıştı. Bayramda da askerdeki oğlunun hasretini çektiğini yine sosyal medyada dile getirmişti.