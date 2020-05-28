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  3. Ünlü 'ilahiyatçı yazar ve sanatçı' Mürşit Kavurmacı'nın şüpheli sonu! Yürüyüşe çıktı, cesedi bulundu
28 Mayıs 2020 Perşembe 02:47 | Son Güncelleme:

Ünlü 'ilahiyatçı yazar ve sanatçı' Mürşit Kavurmacı'nın şüpheli sonu! Yürüyüşe çıktı, cesedi bulundu

Ünlü 'ilahiyatçı yazar ve sanatçı' Mürşit Kavurmacı'nın şüpheli sonu! Yürüyüşe çıktı, cesedi bulundu

İlahiyatçı yazar ve tasavvuf musikisi sanatçısı Mürşit Kavurmacı, evine 20 metre uzaklıkta denizde ölü olarak bulundu. Ünlü sanatçının kayalıklardan düştüğü tahmin ediliyor.

Bursa Mudanya’da önceki akşam evinden ‘yürüyüşe’ diyerek çıkan ilahiyatçı yazar ve Türk musikisi sanatçısı Mürşit Kavurmacı, geri dönmedi. Telaşlanan ailesi Kavurmacı’yı aramaya başladı. Ünlü yazar, evinin 20 metre ilerisindeki kayalıkların dibinde denizin içinde hareketsiz halde bulundu. Çağrılan sağlık ekipleri, Kavurmacı’nın vefat ettiğini belirledi.

POLİS ARAŞTIRIYOR

Başında ve karnında yaralanmalar saptanan Mürşit Kavurmacı’nın yürürken dengesini kaybedip suya düşmüş olabileceği belirtildi. Bursa’nın tanınmış simalarından Kavurmacı, sosyal medyadaki son paylaşımda “Rahman yücedir” diye yazmıştı. Bayramda da askerdeki oğlunun hasretini çektiğini yine sosyal medyada dile getirmişti. 


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