Ünlü avukata uzaklaştırma! Sosyetede park yeri kavgası

Mahkemeye başvuran Benardete, 6 Ekim’de otomobilini ısrarla kendisine ait park alanına bırakan Fenercioğlu’nun eşini arayıp aracı çekmelerini istediğini, bu sırada telefonu alan avukatın tehdit ve hakaret dolu sözler sarf ettiğini öne sürdü. Konuşmak için Fenercioğlu’nun evine gittiğinde ise saldırıya uğradığını iddia eden Benardete, korunma tedbiri istedi. Mahkeme, Fenercioğlu’nun Benardate’nin konutuna 1 ay yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti. Suçlamaları inkâr eden Fenercioğlu’nun konutunu avukatlık bürosu olarak da kullandığını belirterek karara yaptığı itiraz reddedildi.