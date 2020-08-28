Üniversiteyi kazandığı gün katledildi! Mizgin'in boğazına kavgada bıçak

Batman Sason’da önceki akşam Toparlı ile Kaban aileleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada, Mizgin Toparlı (19) iddiaya göre Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçaklandı. Mizgin’nin babası Şirin Toparlı da yaralandı.

HAYALİ YARIM KALDI



Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mizgin Toparlı, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi, babasının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Katil zanlısı Nazmiye Keban ile çok sayıda kişi gözaltına alındı. Genç kızın olay günü açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda Batman Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun İlk ve Acil Yardım Bölümü’ne yerleştiği ortaya çıktı.