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  3. Üniversiteyi kazandığı gün katledildi! Mizgin'in boğazına kavgada bıçak
28 Ağustos 2020 Cuma 00:50 | Son Güncelleme:

Üniversiteyi kazandığı gün katledildi! Mizgin'in boğazına kavgada bıçak

Üniversiteyi kazandığı gün katledildi! Mizgin'in boğazına kavgada bıçak
DHA

İki aile arasındaki kavgada bıçaklı bir kadın tarafından boğazı kesilen Mizgin Toparlı, yaşamını yitirdi. Genç kızın öldürüldüğü gün, üniversiteyi kazandığı öğrenildi.

Batman Sason’da önceki akşam Toparlı ile Kaban aileleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada, Mizgin Toparlı (19) iddiaya göre Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçaklandı. Mizgin’nin babası Şirin Toparlı da yaralandı.

HAYALİ YARIM KALDI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mizgin Toparlı, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi, babasının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Katil zanlısı Nazmiye Keban ile çok sayıda kişi gözaltına alındı. Genç kızın olay günü açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda Batman Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun İlk ve Acil Yardım Bölümü’ne yerleştiği ortaya çıktı. 

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