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Üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! Sakın imzalamayın

Üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! Sakın imzalamayın

TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal, "Öğrenciler, özel yurt ile sözleşme imzalamadan önce yurdun kendisine vereceği hizmetlerin tamamını ayrıntılı olarak sözleşmeye yazdırmalı. Öğrenciler seçtikleri yurt ile yapacakları yıllık sözleşmeyi çok iyi okuyarak imzalamalı. Yurdun mutlaka MEB'den onaylı olmasına dikkat edilmeli. Aksi takdirde vereceğiniz paralar boşa gidebilir ve ortada kalabilirsiniz" uyarısı yaptı.

Tüketici Dernekleri Federasyonu  (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal'dan özel yurt ve ev uyarısı. AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan TÜDEF Genel Başkanı Koçal,  üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrası öğrencilerin özel yurt  veya ev tutarken mağdur olmaması için dikkat edilmesi gerekenleri AA muhabirine  anlattı.  Koçal, üniversiteye yeni yerleşen öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve  Yurtlar Kurumu'nun (YURTKUR) yurtlarına yerleşememeleri durumunda özel yurtları  ve ev kiralamayı tercih ettiklerini belirterek, bu süreçte bir an önce barınma  ihtiyacını halletmek isteyenlerin hata yapabildiğini veya dolandırıcılarla karşı  karşıya kalabileceğini söyledi.

Özel yurtlarla sözleşme imzalarken dikkat edilmesi gereken hususlara  değinen Koçal, şunları kaydetti:

"Yurdun öğrencilere vereceği hizmetler çok iyi sorgulanmalı, güvenlik,  temizlik, ısınma, yemek, ders çalışma alanları, konaklama yapılacak odalar, özel  etüt odaları, kantin ya da dinlenme bölümleri gibi sosyal mekanlar görülerek  karar verilmeli. Öğrenciler, özel yurt ile sözleşme imzalamadan önce yurdun  kendisine vereceği hizmetlerin tamamını ayrıntılı olarak sözleşmeye yazdırmalı.  Öğrenciler seçtikleri yurt ile yapacakları yıllık sözleşmeyi çok iyi okuyarak  imzalamalı. Yurdun mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı olmasına dikkat  edilmeli. Aksi takdirde vereceğiniz paralar boşa gidebilir ve ortada  kalabilirsiniz."

Koçal, yurtların sözleşme imzalama aşamasında depozito talep etmesi  halinde bir aylık tutardan fazla ücret verilmemesi gerektiğini kaydederek,  verilen depozitonun ne şekilde iade edileceğinin açıkça yazılmasının öneminden  bahsetti.

"YURT ŞARTLARI SAĞLAMAZSA SÖZLEŞME TEK TARAFLI FESHEDİLEBİLİR"

Koçal, özel yurtlara kayıt yaptıran öğrencilerin imzaladıkları  sözleşmeleri 15 Eylül'e kadar feshetmeleri halinde sözleşmede yazılı olan yıllık  barınma ücretinin yüzde 10'unu ödemesi gerektiğini belirterek, "15 Eylül ve  sonrasında ayrılanlar ise barınma hizmeti aldığı aylar ile içinde bulunulan ayın  ücretinin tamamını ve kalan aylara ait barınma ücretinin yüzde 30'unu ödemesi  lazım." dedi. Yurtların en fazla bir aylık ücret tutarında depozito alabileceğini  dile getiren Koçal, bu ücretin daha sonra iade edilmesi gerektiğini bildirdi.  Koçal, yurt ile yapılan sözleşmede anlaşılan temizlik, yemek gibi   şartların sağlanmaması halinde sözleşmenin tek taraflı feshedilebileceğinin  altını çizerek, bu durumda herhangi bir cayma bedeli ya da cezai şart  alınamayacağını vurguladı.

"EVİ GÖRMEDEN KAPORA VERMEYİN"

Koçal, öğrencilerin kiralık evlerde yaşadığı sorunlar arasında  "konutta kaç kişinin kaldığı" konusunun bulunduğunu belirterek, şunları ifade  etti: "Öğrenci okula başladıktan sonra yeni arkadaşlar ediniyor veya kira  ağır geldiği için kendi sınıfından başka insanlarla beraber kalmaya karar  veriyor. Bu gibi durumlarda ev sahibi problem çıkarabiliyor. Bu yüzden kiralık ev  sözleşmesi yaparken evde kaç kişinin kalacağı gibi durumlar mutlaka sözleşmede  belirtilmeli. Sözleşme kiracı lehine olduğu için geri adım atılmadığı takdirde  hiçbir problem yaşanmaz. Ayrıca evin fiziki özellikleri incelenmeli, eksik veya  tamirat gereken durumlar önceden belirlenmeli."

Koçal, ev arayan öğrencileri dolandırmak isteyenlerin olduğunu  belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesela kişi kendisine ait olmayan dairenin fotoğrafını ilana koyup  ilgi çekiyor. Bu kişiler kendilerini arayanlara, 'İlandaki daireye çok talep var,  ciddi düşünüyorsanız kaporayı yatırın.' diyor. Hesaba para yattığı andan itibaren  telefonlarını kapatarak ortadan kaybolan bu kişilere bir daha da ulaşılamıyor. Bu  gibi mağduriyetlerle karşılaşmamak için daire görülmeden peşinat, kapora  verilmemeli, depozito ev sahibine verilmeli, hatta hesabına yatırılmalı."

"KALMADIĞINIZ DÖNEMİN ÜCRETİNİ ÖDEMEMEK İÇİN TÜM SENETLERİ İMZALAMAYIN"

Gayrimenkul uzmanı Hatice Kolçak ise üniversite kazanan öğrencilerini  kayıt işlemleriyle beraber kiralık ev ve yurt bulma arayışlarına soktuğunu  belirterek, ev kiralarken veya özel yurt sözleşmeleri imzalarken dikkatli  olunması ve hata yapılmaması gerektiğini söyledi. Özel yurt sözleşmesi yapılırken öğrencilerden senet de alınabildiğini  aktaran Kolçak, şunları kaydetti:  "Yurt çıkmaz kaygısıyla bazı öğrenciler direkt gidip özel yurda  yerleşebiliyor. Daha sonra başvuru yaptığı devlet yurdu çıkabiliyor. Ya da  öğrenci yurdu beğenmediği için yıl bitmeden başka bir yurda geçmek isteyebiliyor.  Bu noktada tüm yılın veya kalınmayan dönemin tamamının parasının ödenmemesi için  yurt ile yapılan sözleşme hükümleri önemli.  İmzalanan senetler de böyle durumlarda işleme konabilmekte. Bu nedenle  verilen senetler her ay için ayrı ayrı imzalanmalı ve borçlu olunan kişi veya  kurum adına 'nama yazılı' olacak şekilde düzenlenmeli. Sözleşmeye de  yazılmalıdır. Senetlerin ve sözleşmenin birer kopyası da mutlaka istenmelidir."

SAHTE EMLAKÇILARA DİKKAT

Kolçak, ev kiralamada, yüksek aidat, kira, ısınma gibi maliyetlerin  dikkate alınması gerektiğini belirterek, kiralama kontratı yaparken şartların iyi  okunması gerektiğini aktardı. Çocuğun dışarıda kalma riskini göze alamayan velinin dikkatli okumadan  kira sözleşmesi yapabildiğini, önüne konan senedi bakmadan imzalayabildiğini dile  getiren Kolçak, daha sonra mülk sahibi ile anlaşmazlığa düşüldüğünde çoğu  maddenin kiracının aleyhine kullanılabildiğini vurguladı.

Kolçak, özellikle kira sözleşmesi yaparken, sahte emlakçılara ve  fırsatçı mal sahiplerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Sözleşme ile verilecekse senetlerin de birer kopyasının alınması  gerektiğini dile getiren Kolçak, sözleşmenin mal sahibi ile yapılması gerektiğini  aktardı.

(AA)

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