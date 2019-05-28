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28 Mayıs 2019 Salı 14:39 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 14:39

Üniversiteli gençten babasına bayram tıraşı

Üniversiteli gençten babasına bayram tıraşı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, spor akademisi mezunu gencin baba mesleği berberliği de yapması ile dikkat çekiyor. Balıkesir’de Spor Akademisini bitiren Özavcı, okulun bitmesinin ardından ilçeye dönerken, ayağının tozu ile babasına bayram tıraşı yaptı.

4 yıldan beri Balıkesir’de okuyan 23 yaşındaki Murat Özavcı, her gelişinde babasını tıraş ederken, dün de babasına bayram tıraşı yaptı. Mesleği babasından öğrendiğini anlatan oğul Özavcı, “Biz de berberlik dede mesleği. Benim tıraşımı babam yaparken, bende Burhaniye’ye geldiğimde onu tıraş ediyorum"dedi.

Oğlu ile gurur duyduğunu anlatan Hasan Özavcı da, “Oğlum okulunu başarı ile bitirdi. Bu güne kadar değişik takımlarda da top oynadı. Okuldan izinli geldiğinde saçlarımı hep o kesiyor. Bayramlarda artık onu bekler oldum. Şimdi ise hayırlısı ile okulu bitirip geldi. Bu gün de bu mutluluğu bana yaşattı. Ben 4’ncü kuşak berberim. Oğlumda bu mesleği öğrendi. Oda 5’nci kuşak berber sayılır” diye konuştu. 

İHA

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