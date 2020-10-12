UNICEF nedir, açılımı ne? UNICEF ne zaman kuruldu?

UNICEF, Birleşmiş Milletler aracılığıyla kurulmuş, dezavantajlı grupta yer alan savaş kurbanları ve aşırı yoksul çocuklara yardım etmek amacıyla oluşturulmuştur. Merkezi New York, ABD'de bulunan UNICEF ne zaman kuruldu?

UNICEF NEDİR?

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu veya kısaca UNICEF (İngilizce: United Nations International Children's Emergency Fund), 1946 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu adıyla kurulmuş ve daha sonra 1954 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunma çalışmaları yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere görevlendirilmiştir. "Uluslararası" ve "acil" kelimeleri silinmesine rağmen kısaltması değişmemiştir.

Dünya ülkeleri arasında imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) doğrultusunda faaliyet gösteren UNICEF, çocuk haklarına kalıcı etik ilkeler olarak yerleşiklik kazandırmak, çocuklara yönelik davranışları çocuk hakları doğrultusunda uluslararası standartlara kavuşturmak için çaba göstermektedir. Çocukların yaşatılması, korunması ve gelişiminin, insanlığın ilerlemesinde içsel kalkınma açısından evrensel ölçekte geçerli zorunluluk olduğu konusunda ısrarlıdır.