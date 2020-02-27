Umre ziyaretleri ne zamana kadar durduruldu? Diyanet umre ile ilgili son haberler

Diyanet umre ile ilgili son haberler, yoğun ilgi görüyor. Suudi Arabistan, koronavirüs salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Açıklamada, ülkedeki uzman sağlık kurumlarının Kovid-19'la ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi. Peki, Umre ziyaretleri ne zamana kadar durduruldu? sorusunun yanıtı haberimizde.

UMRE İLE İLGİLİ SON HABERLER

Söz konusu salgının önüne geçilmesi için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere uluslararası örgütlerin ve devletlerin sarf ettiği çabaların destekleneceğinin kaydedildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, virüsün tehlikeli bir şekilde yayıldığı ülkelerden Suudi Arabistan'a turistik vizeyle girişlerin ve Suudi Arabistan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin vatandaşlarının ülkeye giriş çıkışlarında ulusal kimlik kartı kullanımının da askıya alındığı belirtildi.





DİYANET'TEN AÇIKLAMA

"Suudi Arabistan devleti koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi maksadıyla tedbir amaçlı Umre ziyareti için ülkeye girişlerin geçici olarak askıya alındığını bildirmiştir.

Bu kapsamda tüm ülkelerden Umre ziyareti için yapılacak girişler geçici olarak durdurulmuştur.

Şu ana kadar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bu ülkede koronavirüs vakası rastlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Suudi Arabistan’da bulunan Umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir.

Suudi Arabistan’ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni Umre kaydı alınmayacaktır."

UMRE ZİYARETLERİ NE ZAMANA KADAR DURDURULDU?

Suudi Arabistan’ın aldığı karar geçici bir süre için geçerli olup, ülkenin ziyaretlere tekrar açılması ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.