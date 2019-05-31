Ümraniye'de meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, TEM Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık sapağında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine seyreden 34 HG 6215 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan 16 NK 308 plakalı özel bir firmaya ait şehirler arası yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Şenol Doğan (45) hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 8 yolcu ise yaralandı.

Yaralılar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(AA)