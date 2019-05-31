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31 Mayıs 2019 Cuma 08:59 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 08:59

Ümraniye'de meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Ümraniye'de meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemeye göre 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık sapağında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine seyreden 34 HG 6215 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan 16 NK 308 plakalı özel bir firmaya ait şehirler arası yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Şenol Doğan (45) hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 8 yolcu ise yaralandı.

Yaralılar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(AA)

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