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Ümraniye'de iş yeri yangın çıktı

Ümraniye'de iş yeri yangın çıktı

Ümraniye’de bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Topağacı Mahallesi Günaydın Sokak'ta bulunan iki katlı seramik ve boya atölyesinde yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının bulunduğu sokağa gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Tamamen yanan seramik ve boya atölyesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

(AA)

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