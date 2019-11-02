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  3. Ümraniye'de hareket halindeki minibüs yandı

Ümraniye'de hareket halindeki minibüs yandı

Ümraniye'de hareket halindeki minibüs yandı

Ümraniye'de seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Baraj Yolu Caddesi üzerinde hareket halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 L 7876 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edip durdurduğu aracı terk eden sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

AA

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