Ümraniye'de bir gaspçı sürücü tarafından beyzbol sopası ile püskürtüldü

Olay, geçtiğimiz 15 Mayıs tarihinde saat 16.20 sıralarında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir B. (36) cadde üzerindeki otomobilinde oturduğu esnada bir şahıs, aracın kapısını açarak kontak anahtarını aldı. Şahıs, ardından sürücüye biber gazı sıkarak güneşlikteki paraları istedi. Paraları vermesinin ardından sürücü, araçtan aldığı beyzbol sopasıyla şahsın kafasına iki kez vurdu. Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran gaspçı, kendine gelince eline aldığı bıçakla Kadir B.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ardından şüpheli geldiği otomobile binerek kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücünün şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Uğur K. (32) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs polis ekipleri tarafından 24 Mayıs’ta kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan gaspçı, sevk edildiği Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA