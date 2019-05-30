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30 Mayıs 2019 Perşembe 11:45 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 11:45

Ümraniye'de bir gaspçı sürücü tarafından beyzbol sopası ile püskürtüldü

Ümraniye'de bir gaspçı sürücü tarafından beyzbol sopası ile püskürtüldü

Ümraniye’de aracında oturduğu esnada biber gazı sıkılarak gasp edilmeye çalışılan sürücü, beyzbol sopasıyla gaspçıya saldırdı. Sürücünün bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı olayın ardından yakalanan gaspçı tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz 15 Mayıs tarihinde saat 16.20 sıralarında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir B. (36) cadde üzerindeki otomobilinde oturduğu esnada bir şahıs, aracın kapısını açarak kontak anahtarını aldı. Şahıs, ardından sürücüye biber gazı sıkarak güneşlikteki paraları istedi. Paraları vermesinin ardından sürücü, araçtan aldığı beyzbol sopasıyla şahsın kafasına iki kez vurdu. Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran gaspçı, kendine gelince eline aldığı bıçakla Kadir B.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ardından şüpheli geldiği otomobile binerek kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücünün şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Uğur K. (32) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs polis ekipleri tarafından 24 Mayıs’ta kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan gaspçı, sevk edildiği Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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