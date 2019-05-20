Ümraniye Tepeüstü'nde Çırçır Ormanı'nda yangın

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bulunan Trabzon Park içindeki bir kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda bulunan parktaki yangın sırasında yükselen yoğun duman görenler orman yangını sandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevke dildi. Yangına müdahale eden itfaiye yaklaşık yarım saatte alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ederken olayda yaralanan yada ölen olmadı.

(DHA)