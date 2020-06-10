Ümraniye Belediyesi'nden büyük temizlik hareketi

Ümraniye Belediyesi, koronavirüsle mücadelenin en önemli unsurlarından olan temizlik çalışmalarına hız verdi.

İlçe genelinde başlatılan “büyük temizlik” hareketi kapsamında en fazla ziyaret edilen yerlerin başında gelen Alemdağ Caddesi dezenfekte edildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Riski en aza indirene kadar büyük temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Temizlik ordusunun gece boyu sürdürdükleri hummalı çalışması ise, Ümraniye Belediyesi’nin resmî Twitter hesabından paylaşılan bir video ile gözler önüne serildi. Videoda, eline bir fırça alan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın da temizlik işçilerinin çalışmasına katıldığı görüldü.

Büyük temizlik hareketiyle ilgili konuşan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Temizlikte hizmetli kardeşlerimizle birlikte Alemdağ Caddesi’ni ve çevresini sabunlu sularla yıkıyoruz. Ümraniye’nin tüm caddelerini ve sokaklarını dezenfekte ediyoruz. Ümraniye’nin insanları temiz, Ümraniye’nin sokakları temiz. Bundan sonra daha temiz bir Ümraniye’yi hep beraber inşa edeceğiz inşallah.”