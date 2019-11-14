Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nda geri sayım başladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından alanında marka olmuş yüzden fazla konuşmacının katılacağı Uluslararası Ankara Marka Buluşmalarına sayılı günler kaldı. İlk kez 2015 yılında ‘Ankara Marka Festivali’ adıyla düzenlenmeye başlayan Türkiye’nin en kapsamlı marka buluşması organizasyonu 28-30 Kasım 2019’da ATO Congresium International Convention & Exhibition Center’da gerçekleştirilecek.

Düğüm Ankara’da çözülüyor

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları tarihte Gordion Düğümü anlatısı olarak yerini alan ve ‘Düğümü Çözenin Hâkim Olacağı’ kehanetinden ilham alınarak ‘Düğüm Çözülüyor’ temasıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikte marka olmanın değeri, markalaşma bilincinin oluşturulması ve arttırılması, küresel markalaşma, pazarlama ve pazarlama yönetimi, reklamcılık gibi markalaşma konularında eğitimler, yerli ve yabancı konuşmacılar, paneller, sergiler, imza günleri ve konferanslar düzenlenecek. Online kayıt ile etkinlik herkese açık olacak.

Marka isimler birarada…

Üç gün sürecek organizasyonda geniş ve zengin bir programla on binlerce katılımcı bir araya gelecek. Dokuz farklı salonda ve ortak alanlarda düzenlenecek buluşmaya iletişim profesyonelleri, start-up projeleri, sanatçılar, gazeteciler, iş ve akademi dünyasından isimler, sivil toplum kuruluşları, ticaret ve meslek örgütleri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve sosyal medya fenomenleri katılacak.

Başarılarıyla adından söz ettiren bankacı Ersin Özince, dünyanın en etkili 22. Ekonomisti seçilen Prof. Dr. Emre Alkin, sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan gazeteci Ayşe Arman ve bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Serdar Kuzuloğlu alanlarındaki deneyimlerini katılımcılara aktaracaklar. Organizasyonun öne çıkan diğer bir etkinliği ise duayen gazeteciler İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek’in ‘Basında Ahlak’ temalı konuşmaları olacak.

Edebiyat ve sanat dünyasının ünlü isimleri

‘Bir İstanbul Hatırası’, ‘Beyoğlu’nun Ağır Abisi’ gibi edebiyatımızda polisiye türünde yazdığı kült eserlerle tanınan ünlü yazar Ahmet Ümit,romanlarındaki cinayetlerin düğümünü Ankara’da çözecek. Yazmış olduğu kitaplarında polisiye kurgusunun yanı sıra psikoloji ve sosyolojik çözümlemelerde yapan başarılı yazar, sevenleriyle birlikte imza gününde de bir araya gelecek.

Ayrıca Türk dizi tarihinin en çok izlenen yapıtlarından biri olan Behzat Ç.’nin başrol oyuncusu, yetenekli aktör Erdal Beşikçioğlu ve ‘Mandıra Filozofu’ karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Müfit Can Saçıntı da sinemadaki analizlerini paylaşacaklar. Etkileyici anlatım tarzıyla tanınan şair, yazar ve oyuncak müzesi kurucusu Sunay Akın da katılımcılarla Uluslararası Ankara Marka Buluşmalarında bir araya gelecek.

Üç gün sürecek ve dopdolu bir içerik ile katılımcılara unutamayacakları bir deneyim yaşatacak olan Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları 28-30 Kasım tarihlerinde başkente damgasını vuracak.