22 Ekim 2020 Perşembe 15:24 | Son Güncelleme:
Ültimatom nedir? Ültimatom ne demek, anlamı ne?
Ültimatom, Fransızca kökenli bir sözcüktür. Ültimatom kelimesi, uyulması gereken kurallar bütünü ya da diplomatik bir terim olarak kullanılıyor. Ültimatom, birçok kişi tarafından yanlış bir şekilde yazılmaktadır. Kelimenin doğru kullanımı TDK tarafından verildi.
Ültimatom farklı anlamlarda kullanılan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasından ültimatom kelimesinin hem anlamını hem de doğru kullanımını yayınlıyor. Daha çok diplomasi alanında kullanılan ültimatom, uyulması gereken kurallar olarak da açıklanır.
ÜLTIMATOM NEDIR?
Ültimatom, dilimize Fransızca'dan geçmiştir. Kelimenin doğru yazımı "Ültimatom" şeklindedir. "Ultimatom" yanlış yazımındır.
TDK'ya göre ültimatom, "Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota olarak açıklanır."
TDK'da bulunan ikinci anlam ise "uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma." şeklindedir.