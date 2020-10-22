Ültimatom nedir? Ültimatom ne demek, anlamı ne?

Ültimatom farklı anlamlarda kullanılan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasından ültimatom kelimesinin hem anlamını hem de doğru kullanımını yayınlıyor. Daha çok diplomasi alanında kullanılan ültimatom, uyulması gereken kurallar olarak da açıklanır.

ÜLTIMATOM NEDIR?

Ültimatom, dilimize Fransızca'dan geçmiştir. Kelimenin doğru yazımı "Ültimatom" şeklindedir. "Ultimatom" yanlış yazımındır.

TDK'ya göre ültimatom, "Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota olarak açıklanır."

TDK'da bulunan ikinci anlam ise "uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma." şeklindedir.