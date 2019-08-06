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  3. Dünya nüfusunun 4'te biri su stresi yaşıyor

Dünya nüfusunun 4'te biri su stresi yaşıyor

Dünya nüfusunun 4'te biri su stresi yaşıyor

Dün yayınlanan bir rapora göre, dünya nüfusunun yaklaşık 4’te biri her gün su stresi yaşıyor. Dünya Kaynaklar Enstitüsü’nün (WRI) Aqueduct Su Riski Bölümü, emsal bir gözden geçirme metodu kullanarak ülkeleri kuraklık ve nehir taşkını gibi konularda su riski sıralamasına tabi tuttu.

WRI, dünyada sudan en çok etkilenen 17 ülkede yer üstü ve yeraltı sularının yüzde 80'ini ziraat faaliyeti yapanların, sanayi ve belediyelerin tükettiğini ortaya koydu. Su krizi yaşayan ülkelerin başında Katar, İsrail, Lübnan, İran, Ürdün, Libya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Eritre, Birleşik Arap Emirlikleri, San Marino, Bahreyn, Hindistan, Pakistan, Türkmenistan, Umman ve Botswana'nın geldiği kaydedildi. 

Dünya Kaynaklar Enstitüsü Başkanı Andrew Steer raporda, su stresinin, hiç kimsenin hakkında konuşmadığı en büyük kriz olduğunu belirterek sonuçlarının gıda güvensizliği, anlaşmazlık, göç ve mali istikrarsızlık olarak kendini gösterdiğini belirtti.  

(İHA)

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