Uğur Şahin kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Uğur Şahin'den aşı müjdesi geldi!

Uğur Şahin, koronavirüs hastalığına karşı, yüzde 90 oranında iyileşme gösteren aşı geliştiren isimlerden biri oldu. Biontech'in CEO'su olan Uğur Şahin, Köln Üniversitesi'nde top okumuştur. İskenderun doğumlu olan Şahin, Nobel Tıp Ödülü alan Rolf Zinkernagel ile beraber çalışmıştır. Uğur Şahin kimdir, kaç yaşında?

UĞUR ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Uğur Şahin, 19 Eylül 1965 İskenderun doğumlu. 4 yaşında ailesiyle Almanya'ya gitti. Ailesi Köln'de Ford fabrikasında çalışıyordu. Prof. Şahin, daha genç yaşlarda bilimsel araştırmalara ve deneylere duyduğu ilgiyle dikkati çekti. Kanser üzerine Alman televizyonunda hazırlanan 'Ölümsüzlük Öldürücüdür' programını izleyen Uğur Şahin, 19'uncu yüzyılda modern bağışıklık sistemini bulan ve kansere karşı ilk kez kemoterapiyi geliştiren Paul Ehrlich'i kendisine örnek alarak Köln Üniversitesi'nde tıp okudu.

Profesörünün teklifi üzerine Homburg Saar'daki üniversitede çalışmaya başladı. Kansere karşı araştırmalarla adını duyuran Prof. Uğur Şahin, kanserli hücreyle sağlıklı hücreyi birbirinden ayırıp, kanserli hücreyi yok eden bir aşı geliştirdi. Göğüs, kalınbağırsak, akciğer, pankreas ve prostat kanserinde hastalıklı hücrelere karşı savunmaya geçen antikorlar üzerinde çalışma yürüten Prof. Şahin, eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte melanom adı verilen cilt kanserine karşı bir aşı üzerinde çalışma yürütüyordu. Prof. Şahin, COVID 19'un yayılması üzerine bu alana yöneldi. Prof. Şahin, 1996'da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile birlikte çalıştı. 2008'de BioNTech şirketini kurdu.BioNTech'de bugün 80 civarında bilim insanı kanser üzerine araştırmalar yapıyor.