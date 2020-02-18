Survivor Uğur Pektaş neden yok? Uğur Pektaş elendi mi, diskalifiye mi oldu? Seyirciler çok şaşırdı!

Uğur Pektaş’ın Survivor 3. Bölüm fragmanında yer almaması izleyicilerin akıllarında soru işaretleri oluşturdu. Uğur Pektaş elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor 2020 yılında 16 Şubat tarihinde başladı. Bu yıl Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı arasında heyecanlı bir rekabet yaşanıyor. Ünlüler Takımından Uğur Pektaş sevilen isimler arasında yer alıyor. İşte konu ile ilgili detaylar…

UĞUR PEKTAŞ SURVİVOR’DAN ELENDİ Mİ?

Survivor 3. Bölüm fragmanında Acun Ilıcalı Ünlüler Takımı ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı açıklamasında, “Ünlüler Takımı ile ilgili maalesef kötü haberlerim var.” dedi. Uğur Pektaş’ın konseydeki yerinin boş olması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Uğur Pektaş’ın durumu ile ilgili açıklama yayınlanması bekleniliyor.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu.

2005 yılında Kanal D'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşanmıştır.