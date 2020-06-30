Uğur Kara: Kilo vermeye zihinde başlayın

Uğur Kara, sporda sakatlık riskinin en aza inmesi ve ortadan kalkması için danışman nezaretinde düzenli egzersiz yapmak gerektiğini belirterek, "Kişinin kilo, boy ve kas yapısına göre, özel bir egzersiz programı uyguluyoruz, danışanlarımın aksatmadan bu programa uyması gerekiyor. Süreci birlikte yürüttüğümüz için de herhangi bir sorun yaşamıyoruz, özellikle burada kişinin psikolojik olarak spor yapmaya hazır olması gerekiyor. Aksi halde, ikinci veya üçüncü seferde hemen soğumaya veya spor yapması zor gelmeye başlıyor. Özellikle uzaktan spor yapmaya başlayan danışanlarımızda, psikoloji spor yapmaktan daha önemli. Kişiler kilo vermek için veya kas almak için spor yapmaya karar verdiğinde ruhen ve psikolojikman hazır olması inanılmaz önemli. Bilirsiniz sınavlara hazırlanırken bile, önce akılda bitirmek sınavın yarısını kazanmak gibidir. Bizde de aynı şekilde öyle oluyor diyebilirim." dedi.

Uğur Kara, “Bende yarışmalara hazırlandığım yıllardan bu zamanlara kadar spor yapmayı bırakmamın en büyük sebebi psikoloji diyebilirim. Özellikle obezliğe yaklaşan danışanlarımzda en büyük nüans psikolojikman diyet yapmaya hazır olması. Diyete uymak ve disiplin herşeyden daha değerlidir. İyi bir spor yapıp, yapmıyorsanız diyeti asla ama asla hedeflediğiniz noktaya ulaşamazsınız diyebilirim. Özellikle haftalık veya aylık kürler yaparken psikolojikman uymaya hazır olmayan danışanlarımızın başarısı neredeyse yüzde sıfır diyebilirim. Unutmamak gerekir ki, spor bedenen yapılan bir kuvvet antremanı değildir, disiplin ve zeka ile yapılan bir anlayıştır. En büyük sıkıntılarımızı kaslanmaya çalışan danışanlarımızda yaşıyoruz sebebiyse, zaten zayıf kişiler oluyor ve ne olduğunu bilmediği kilo alacağını sandığı şeyleri sürekli yiyerek kaslanacağını sandığı gibi bir yanlış anlayışa sahip. Çok kilolu olan danışamlarımız da, toplum baskısı da olduğu için daha disiplin ilerleyebiliyorlar.” diye sözlerine devam etti.