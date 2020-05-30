Seyahat yasağı kalktı mı? Uçuşlar ne zaman başlayacak?

Uçuşların ne zaman başlayacağı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler sık sık “Uçuşlar ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs sonrası Türkiye’de ve dünyada birçok önlem alındı. Hava yolu trafiği de geçici süreliğine durdurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın normalleşme takvimini açıklamasının ardından vatandaşlar uçuş tarihlerini öğrenmek istiyor. Yurt içi uçuş tarihleri belli oldu mu? Merakla takip edilen konu hakkında detaylı bilgiye haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 Haziran itibari ile şehirler arası seyahat yasağı kalkıyor. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası konu ile ilgili “Şehirlerarası seyahat kısıtlaması 1 Haziran’dan itibaren tamimiyle kaldırılmıştır gelişmeleri takip ederek olumsuz bir durum görürsek bazı illerimiz için bu kısıtlamayı getirebiliriz." şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran'dan itibaren İstanbul’dan Ankara’nın yanı sıra İzmir’e, Antalya’ya ve Trabzon’a da uçuş seferleri gerçekleştireceğini duyurdu. Bakan, "1 Haziran sonrası bütün havalimanlarımızda da uçuşlarımız kademeli olarak başlayacak. İlk uçuşlar İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacak" ifadesini kullandı.

THY UÇUŞ TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibariyle yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız" dedi. İlk uçuşunu yapacak uçak saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapması planlanıyor.