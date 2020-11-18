Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm ülke genelinde uygulanacak olan yeni tedbirleri dün akşam duyurdu. İçişleri Bakanlığı da koronavirüs tedbirleri genelgesini yayımladı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının gelmesi, seyahat edecek olan vatandaşların konuya dair merakını arttırdı. Peki, Uçuşlar iptal edildi mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında uçuşlar olacak mı?

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ Mİ?

Koronavirüs yeni tedbirleri sonrası merak edilen konulardan biri de uçak seferlerinin devamlılığı oldu. Uçak seferlerinin iptal olmasına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla alakalı olarak Pegasus Hava Yolu şirketinden ilk açıklama geldi:

'17/11/2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince, bileti olan misafirlerin seyahatine ilişkin bir kısıtlama olduğu bilgisi yapılan açıklamalarda yer almamaktadır. Konu ile ilgili resmi otoritelerin yayınlayacağı genelgeyi beklemekteyiz. Bu süre içerisinde web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. '

SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

17 Kasım düzenlenen Kabine toplantısı sonrası koronavirüs vaka ve ölüm oranlarını en aza indirmek amacıyla yeni önlemler alınmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı koronavirüs salgını yeni tedbirleri adlı genelgeye göre hafta sonları belli saat aralığında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında özel araçlarla şehir içi ve şehirler arası seyahat etmemeleri vurgulandı. Kısıtlamanın istisnaları şu şekilde: