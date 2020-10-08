Uçuk nedir, neden çıkar? Uçuk nasıl geçer?

Uçuk oluşumu dudak ve çevresinde sıkça meydana gelen rahatsızlıklardan biridir. Uçuk stres, ya da korku gibi faktörlerle oluşabilmektedir. Can sıkıcı olabilen uçuğu engellemek için ortak eşya kullanımından uzak durmalı ve uzmanların önerdiği antiviral uçuk kremleri kullanılmalıdır.

UÇUK NEDİR, NEDEN ÇIKAR?

Uçuk, dudak ve çevresinde görülen yaygın bir cilt rahatsızlığıdır.

Uçuk çıkmasının en önemli nedenlerinden birisi herpes virüsüdür. Uçuk yarası kuru ve kabuklu haldeyse bulaşıcı değildir ancak ilerlediğinde uçuk yarasından sıvı bir şekilde iltihap akmaya başladıysa bu durumda uçuk bulaşıcı hale gelmiş demektir. Ağız içi yaraları en çok 1-2 yaş arası çocuklarda görülse de her yaştan insanı etkileyebilir

Hormonal değişiklikler (menstruasyon sırasında), ateş, yorgunluk, duygusal stres, cilt travması ve fazla güneşe maruz kalma gibi faktörler uçuğa neden olan virüsü yeniden etkinleştirip uçuğa neden olabilir.

UÇUK NASIL GEÇER?

Uçuğa sebep olan herpes simpleks adlı virüs, vücuda bulaştıktan sonra tam olarak çözümü mümkün değildir. Uçuk oluşumunu önlemek için bu hastalığa sebep olabilecek şeylerden uzak durmak gerekir. Bu yüzden özellikle ortak eşya kullanımından uzak durmak, yabancılar ile temastan sakınmak gerekir. Uçuk belirtileri olarak sayabileceğimiz durumlarda antiviral uçuk kremi kullanmak ile oluşum önlenebilir. Bir de uçuk ile savaşmaya yardımcı olan ve lisin içeren besinleri tüketmek ile uçuk oluşumu önüne geçilebilinir