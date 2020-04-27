Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske sorgulama ve sipariş takip ekranı

Koronavirüsü sebebiyle toplu taşıma araçlarında, marketlerde ve pazar yerlerinde maskesiz dolaşmak yasaklanmıştı. Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların eczanelerden ücretsiz maske alabileceği bildirisi yayınlanmıştı. Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ücretsiz maske sorgulama ve sipariş takip ekranına dair merak edilenklerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Eczanelerden ücretsiz maske alabilmek için ilk önce e-Devlet üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor.

Siparişin tamamlanmasının ardından maskelerin kaç günde geleceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Ancak tüm siparişlerin alınmasıyla birlikte kısa süre içerisinde kodların cep telefonlarına gönderilmesi bekleniyor.

ÜCRETSİZ MASKE SORGULAMA VE SİPARİŞ TAKİP EKRANI

ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Çolak, açıklama yaptı.Çolak, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk aşamada her kişi 5 adet maske alabilecek. Uygulamaya 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde diğer illerde de uygulama yaygınlaştırılacak. Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak."

KOD GELMEYENLER ECZANEYE GİDECEK

Başvuru ardından SMS kodu gelmeyen telefonu olmayan vatandaşların yaşadığı sorun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni sistemi paylaştı. Telefonu olmayan bu nedenle SMS kodu alamayan vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maske almak için eczaneye başvurduklarında kimlik doğrulamasının ardından yeniden kod verilecek. Ardından maskelerini ücretsiz şekilde alabilecek.