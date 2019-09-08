Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları araştırılıyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları 29 Ağustos ve 6 Eylül tarihleri aralığında alındı. PTT’den ya da internet üzerinden mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınabilen e devlet şifresiyle vatandaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana ‘ücretli öğretmenlik’ terimini yazarak başvuru ekranına giriş yapılabildi. Adaylar heyecanla görevlendirme verilip verilmeyeceğini öğrenmek istiyorlar.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya okul müdürlüklerinden başvuru yapan adaylara kazandıklarına dair mesaj gönderiliyor veya telefon ile aranılıyor. Bu mesaj içerisinde evrakların teslim edileceği son tarih bulunuyor. Gelen örnek mesaj şu şekilde:

“Şahinbey İlçe MEM tarafından sınıf öğretmenliği branşında ücretli öğretmen olarak görevlendirmeniz yapılacaktır. 08-09-19 Pazar günü 14:00’da sahinbey.meb.gov.tr adresinde belirtilen evraklarla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü atama bürosuna gelmeniz gerektirmektedir. Görevlendirme geliş sırasına göre yapılacaktır.”

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.