Ücretli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Ücretli öğretmenlik sonuçları araştırılan konular arasında bulunuyor. Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar başvuru işlemlerini 29 Ağustos ve 6 Eylül tarihlerinde yaptıkları alımların sonuçlarını öğrenmek istiyorlar. Başvurular 6 Eylül 2019 tarihinde değerlendirmeye alındığından dolayı bu tarihten itibaren yapılacak başvurular geçerli sayılmadı. Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya okul müdürlüklerinden başvuru yapan adaylara kazandıklarına dair mesaj gönderiliyor veya telefon ile aranılıyor. Bu mesaj içerisinde evrakların teslim edileceği son tarih bulunuyor. Gelen örnek mesaj şu şekilde:

“Şahinbey İlçe MEM tarafından sınıf öğretmenliği branşında ücretli öğretmen olarak görevlendirmeniz yapılacaktır. 08-09-19 Pazar günü 14:00’da sahinbey.meb.gov.tr adresinde belirtilen evraklarla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü atama bürosuna gelmeniz gerektirmektedir. Görevlendirme geliş sırasına göre yapılacaktır.”

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.