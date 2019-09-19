Ücretli öğretmenlik sonuçları 2019 açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama

Ücretli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? sorusu başvuru yapan öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmen alımı başvuru işlemleri 6 Eylül tarihinde tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev almak isteyen adayların gözleri ücretli öğretmenlik sonuçlarına çevrildi. Ücretli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde yer alıyor.ş.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ücretli öğretmenlik sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat geçtiğimiz başvurulara bakacak olursak sonuçların Ekim ayı içerisinde açıklanması tahmin ediliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya okul müdürlüklerinden başvuru yapan adaylara kazandıklarına dair mesaj gönderiliyor veya telefon ile aranılıyor. Bu mesaj içerisinde evrakların teslim edileceği son tarih bulunuyor. Gelen örnek mesaj şu şekilde:

“Şahinbey İlçe MEM tarafından sınıf öğretmenliği branşında ücretli öğretmen olarak görevlendirmeniz yapılacaktır. 08-09-19 Pazar günü 14:00’da sahinbey.meb.gov.tr adresinde belirtilen evraklarla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü atama bürosuna gelmeniz gerektirmektedir. Görevlendirme geliş sırasına göre yapılacaktır.”

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.