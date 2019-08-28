Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman yapılacak? e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru ekranı

Ücretli öğretmenlik başvurusunun ne zaman yapılacağı araştırılıyor. e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. Yapılan açıklamada başvurularının ne zaman alınacağı duyuruldu. Ücretli öğretmenlik başvuruları 29 Ağustos tarihinden itibaren yapılabilecek. Adaylar işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecekler. ÖSYM KPSS açıklama tarihini 29.08.2019 olarak açıklamıştır. Açıklanma tarihi itibari ile(29.08.2019) e-devlette eski başvurular listelenmeyecektir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Ücretli öğretmenlik başvuruları 29 Ağustos tarihinden itibaren yapılabilecek.

ÖSYM KPSS açıklama tarihini 29.08.2019 olarak açıklamıştır. Açıklanma tarihi itibari ile(29.08.2019) e-devlette eski başvurular listelenmeyecektir.

E-Devlet başvurularının 29.08.2019 tarihinden sonra yapılması gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT’den ya da internet üzerinden mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınabilen e devlet şifresiyle vatandaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana ‘ücretli öğretmenlik’ terimini yazarak arama gerçekleştirecek.

Adaylar açılan sayfada ‘Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu’ başlığına tıklayarak, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak. Tercih aşamasında ise mezun olunan okul kapsamında birden fazla mezuniyet bilgisi tercih edilebilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.

E-DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?

E-devlet şifresinin herhangi bir PTT şubesinden temin edilmesi mümkündür. T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu fotoğraflı bir kimlik belgesi ibraz edilerek alınan şifre kişiye kapalı bir zarfın içerisinde teslim edilir. Sisteme ilk girişin ardından kapalı zarfın içerisinde verilmiş olan bu şifrenin değiştirilmesi istenir. Şifrenin unutulması durumunda şifre yenileme işlemi yapabilir. Şifre yenileme işlemini yapabilmek için önceden sisteme cep telefonu bilgisinin kaydedilmiş olması gerekmektedir. Sisteme bir cep telefonu kaydedilmiş ise yine bir PTT merkezine giderek aynı şekilde e-devlet şifresinin talep edilmesi gerekir.