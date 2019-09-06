Ücretli öğretmenlik başvuru sayfası e devlet: Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ücretli öğretmenlik başvuruları bugün sona eriyor. Başvuruları kaçırmak istemeyen adayların elini çabuk tutması gerekiyor. Başvurular 6 Eylül 2019 tarihinde değerlendirmeye alınacağından dolayı bu tarihten itibaren yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Başvurusu olumlu olan ücretli öğretmenler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ulaşılıp göreve başlayacağı tebliğ edecek. Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? diye merak edenler için yanıtı ahberimizde yer alıyor..

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU İŞLEMLERİ BUGÜN BİTİYOR

29 Ağustos tarihinde başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları 6 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.Başvurular 6 Eylül 2019 tarihinde değerlendirmeye alınacağından dolayı bu tarihten itibaren yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT’den ya da internet üzerinden mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınabilen e devlet şifresiyle vatandaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana ‘ücretli öğretmenlik’ terimini yazarak arama gerçekleştirecek.

Adaylar açılan sayfada ‘Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu’ başlığına tıklayarak, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak. Tercih aşamasında ise mezun olunan okul kapsamında birden fazla mezuniyet bilgisi tercih edilebilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi

Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)

Sabıka Kaydı (e-devlet Sisteminden alınabilir)

Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

2 yıllık önlisans mezunları ile üniversitelerin 3. ve 4. Sınıf öğrencileri öğrenim belgeleri ile ihtiyaç duyulan branş olduğu durumda başvuru yapabilmektedirler.

E-DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?

E-devlet şifresinin herhangi bir PTT şubesinden temin edilmesi mümkündür. T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu fotoğraflı bir kimlik belgesi ibraz edilerek alınan şifre kişiye kapalı bir zarfın içerisinde teslim edilir. Sisteme ilk girişin ardından kapalı zarfın içerisinde verilmiş olan bu şifrenin değiştirilmesi istenir. Şifrenin unutulması durumunda şifre yenileme işlemi yapabilir. Şifre yenileme işlemini yapabilmek için önceden sisteme cep telefonu bilgisinin kaydedilmiş olması gerekmektedir. Sisteme bir cep telefonu kaydedilmiş ise yine bir PTT merkezine giderek aynı şekilde e-devlet şifresinin talep edilmesi gerekir.