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  3. Üç sokak köpeği 6 çocuğa saldırdı

Üç sokak köpeği 6 çocuğa saldırdı

Üç sokak köpeği 6 çocuğa saldırdı

Şanlıurfa'da aynı mahallenin farklı yerlerinde oyun oynayan üç çocuk, altı köpeğin saldırısına uğradı. Minik çocukların canı, şans eseri kurtarıldı.

Şanlıurfa Viranşehir’de Hürriyet Mahallesi’nde sokağın farklı noktalarda oyun oynayan 6 çocuğa, 3 sokak köpeği saldırdı. Çevredeki kişilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi. Olay sonrası belediye ekipleri saldırgan 2 köpeği yakalarken, diğer köpeğin de yakalanması için arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

KORONA ONLARI DA ETKİLEDİ

Geçtiğimiz günlerde evcil hayvan sahiplerinin, koronavirüsün bulaşmasından endişelenerek can dostlarını terk edip sokaklara bıraktıkları gündeme gelmişti. Sokak hayvanları ise, alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca beslenemiyor. Kafe, pastane ve restoran gibi işyerlerinin kapatılmasıyla sokak hayvanları yiyecek bulamamanın yanı sıra barınacak ve ısınacak yer de bulamıyor.


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