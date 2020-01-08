Üç milyonluk mücevher avı

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri havalimanlarında yurtdışından gelen ve özellikle risk taşıyan yolcular üzeninde çalışma başlattı.Sabiha Gökçen Havalimanı’nda durumundan şüphelenilen F.İ. takibe alındı.

491 TANE TAŞ BULUNDU

3 bin analiz sorgusunda, yurda sık giriş çıkış kaydı bulunan F.İ., Hong Kong uçağından inişinden itibaren takibe alındı. F.İ.’nin üzerinde yapılan aramalarda poşetler içerisinde 491 adet yaklaşık 239.89 gram Tanzanit taşı ele geçirildi.

DÜNYANIN EN DEĞERLİSİ VE EN YAŞLISI

Ele geçirilen Tanzanit taşlarının 3 milyon lira değerinde olduğu kaydedildi. Tanzanit taşının yurtdışından getirilirken vergiye tabi olduğu kaydedildi. Tanzanit taşı, dünyanın en değerli taşları arasında gösterilirken yaklaşık 600 milyon yaşında olan bu taş, dünya en yaşlı taşları arasında gösteriliyor. Tanzanit taşı özel mücevher yapımında kullanılıyor.