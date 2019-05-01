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  3. Üç gündür çamura saplı kalan köpeği itfaiye kurtardı

Üç gündür çamura saplı kalan köpeği itfaiye kurtardı

Üç gündür çamura saplı kalan köpeği itfaiye kurtardı

Zonguldak Alaplı ilçesinde, ayakları çamura saplanınca kıpırdayamayarak üç gün boyunca mahsur kaldığı anlaşılan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Zonguldak Alaplı ilçesindeki çay boyunda  bir köpeğin çamura saplanıp, mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Alaplı Belediyesi İtfaiye  arama kurtarma ekibi, ihbar üzerine  Bölgeye giderek merdiven yardımıyla çay yatağına indi.

Üç gün önce çayın ortasında bulunan çamura saplandığı anlaşılan ayrıca soğuk hava nedeniyle kötü durumda olan sokak köpeğini kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı. Köpeğin saplandığı çamur alana giden itfaiye ekibi, kurtarma çalışması yaparken susuz kalan sokak köpeğine su verdi. İtfaiye ekibi, köpeği  mahsur kaldığı yerden çıkardı.

İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giderek köpeğin çayın ortasında  sıkışmış şekilde bulduk. Vatandaşlar köpeğin 3 gündür burada olduğunu bizlere söyledi. Ekiplerimiz merdiven yardımıyla indikleri çayda çamurda hareketsiz şekilde   köpeği çıkartarak kurtardık. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için her canlı çok önemlidir".

Taşkın, köpeğin sağlık durumun iyi olduğunu, tekrar doğaya bıraktıklarını kaydetti.

(İHA)

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