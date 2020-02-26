Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? 2020 üç aylar tesbihleri nasıl çekilir?

Müslümanlar için önemi büyük olan üç aylar için geri sayım sona erdi. Üç aylar dün başladı. Ramazan ayının habercisi üç aylarda yapılacak ibadetler arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Müslüman vatandaşlar "Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Üç aylarda yapılacak ibadetlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÜÇ AYLARDA TESBİHLERİ NASIL ÇEKİLİR?

Recep ayı'nın ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.

Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif okumak çok sevaptır.

ÜÇ AYLAR İBADETLERİ NELERDİR?

Selman-ı Farisi sorar:

-Ey Allah'ın Resulü! O namazı ne şekilde, ne zaman kılayım?

Efendimiz (sav) :

-''Ey selman! Ayın evvelinde on rekat kılarsın. ALLAH (cc) rızası için niyet edilir. İki rekatta bir selam verilir. Bir Fatiha, Üç İhlas ve Kafirun duaları okunur. Namaz tamamlandıktan sonra eller kaldırılıp şu dua okunur:

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ALLAHümme la mania lima e'tayte ve la mu'tıye lima mene'te ve la yenfeu zel ceddi minkel ced''

Sonra iki elini yüzüne sürersin. Ayın ortasında da on rekat daha kılarsın (yukarıdaki tarifteki gibi). Bu kez namazdan sonra şu duayı okursun;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ilahen vahiden ehaden ferden sameden vitran ve lem yettehiz sahibeten ve la veleda'

Ayın sonunda da on rekat kılarsın. Namazdan sonra şu duayı edersin;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ve sallALLAHü ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala alihit tahirine ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim''

Bu duadan sonra istek ve dileklerinizi ileten özel duanızı yaparak bitirirsiniz.

ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR?

İslâm’da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan’da vardır. Onun dışında “üç aylar” orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır. Müslüman, Recep ve Şaban aylarında çok oruç tutmalıdır ama onları tamamen oruçlu geçirmek diye bir husus kitaplarda bulunmamaktadır. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Âişe’nin ifadesine göre Ramazan’dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.(Müslim, Sıyam 175, 176).

3 AYLARDA HZ. MUHAMMED'İN DUASI NEYDİ?

Önce, üç aylarımız boyunca hep tekrar edeceğimiz Hz. Muhammed'in şu özel duası:

-Allah'ım, mübarek kıl bize Recep ve Şaban'ı; affımıza vesile eyle Şehr-i Ramazan'ı!