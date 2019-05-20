Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0221
  • 6,728
  • 247.155
  • 86.806
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. UBER aracı ile korsan çalıştığı iddia edilen şoför otoparka böyle götürüldü

UBER aracı ile korsan çalıştığı iddia edilen şoför otoparka böyle götürüldü

UBER aracı ile korsan çalıştığı iddia edilen şoför otoparka böyle götürüldü

Beşiktaş'ta korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle aracı bağlanan UBER sürücüsü Mesut Saka, aracının üzerine çıkarak 15 dakika boyunca polise direndi. Mesut Saka tüm uyarılara rağmen araç üzerinden inmeyince, aracıyla birlikte çekiciye yüklendi. Otoparka kadar aracın üzerinde giden sürücüye 10 bin 538 lira ceza kesilirken, o anlar kameralara yansıdı.

UBER aracıyla korsan taşımacılık yaptığı iddia edilen Mesut Saka., öğle saatlerinde Levent'ten aldığı Rus yolcuyla Etiler yönüne seyir halindeyken trafik polisleri tarafından durduruldu. Aracının bağlanacağını anlayan sürücü, aracının üzerine çıkarak polise direndi. 15 dakika boyunca polisin tüm uyarılarına rağmen araç üzerinden inmeyen Mesut Saka aracıyla birlikte çekiciye yüklendi. Otoparka kadar aracın üzerinde giden sürücüye 10 bin 538 lira ceza kesildi. Ceza puanı sınırı aşılması nedeniyle ehliyetine de el konuldu. Araç ise 2 aylığına bağlandı.

Mesut Saka da bu sırada telefonuyla çekim yaparak o anları kaydetti. Görüntülerde Mesut Saka üzerinden ayrılmadığı aracıyla  çekiciye yükleniyor. Bu sırada 'Haksız yere aracımı bağlıyorlar' diye bağıran sürücü, çekici üzerinde otoparka kadar gidiyor. 

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Scarlett Johansson nişanlandı
Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı
'Daha kötüsü de olabilirdi'
Banu Alkan, Burcu Esmersoy ile aralarında geçen o diyaloğu anlattı! 'Sen kimsin?'
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, ´Doktorunuz Anlatıy

Kalp Ameliyatı Kişiliği Değiştiriyor Mu?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Spor yazarlarından Galatasaray ve şampiyonluk yorumları

Ayı gülü açtı... Koparmanın cezası 60 bin lira