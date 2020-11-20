Twitter'da mahkemeye el çektiren isyan

Ankara’da eşini dövüp 14 yaşındaki üvey kızına istismarda bulunmakla suçlanan Emrah S., ifade sonrası serbest kaldı. Avukat Çağrı Ayhan Şenel, 15 yıl hapsi istenen sanığın tutuklanmasını talep etti.

Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi, talebi reddetti. Sanığın yurtdışına kaçtığını öne sürüp yaptığı 2. tutuklama talebi de kabul görmeyen avukat, sosyal medyadan, “Çocuğa ve annesine bir şey olursa sorumlusu mahkeme heyetidir” diyerek tepki gösterdi. Avukat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan heyet, davadan çekildi. Şenel de Hakimler Savcılar Kurulu’na şikayette bulundu.

Sanık hakkındaki tutuklama talebi 2 kez reddedilen avukat, mahkemeye sosyal medyadan tepki gösterdi.