30 Ağustos 2020 Pazar 13:29 | Son Güncelleme:
TWİTTER INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Twitter çöktü mü? Twitter, Facebook, Instagram neden açılmıyor?
Twitter çöktü mü? Twitter ve Facebook bağlantı sorunu mu var? gibi soruların yanıtları tüm sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Sosyal medya ağı Twitter'a giriş yapılamıyor.
Twitter, Facebook, Instagram neden açılmıyor? sorusunun yanıtı tüm sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Sosyal medya ağı Twitter ve Instagram'a giriş yapılamıyor. Kullanıcılar sosyal medyadaki bu sorunun nedenini araştırıyorlar.
TWİTTER INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal medya kullanıcıları Twitter ve Instagram'a giriş yapamıyorlar. Sosyal medyada ki sorun hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.