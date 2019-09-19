Korkutan iddiayla ilgili AFAD'dan açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada, dün 11.40 sıralarında Tuzla'daki bir fabrikada yangın meydana geldiği ihbarının alındığı belirtildi.

Açıklamada, ihbar üzerine itfaiye, AFAD, emniyet ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerine ivedilikle sevk edilerek yangın söndürme çalışmalarının 53 araç ve 147 personelle yürütüldüğü aktarıldı.

Yangının 18.15 itibarıyla tamamen kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Olay yerinde dün ve bugün İstanbul ve Kocaeli AFAD KBRN ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

OLAĞAN DIŞI BİR VERİ ALINMADI

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi Ölçüm Sistemi'nde olağan dışı bir veri alınmadığının bildirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre de yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar ülkemizi terk edeceği ve cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağan dışı bir etki oluşturmayacağı öngörülmektedir.

AA