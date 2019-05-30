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30 Mayıs 2019 Perşembe 10:06 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:09

Tuzla'da tersanede boğazına demir çubuk saplanan işçi ölümle burun buruna geldi

Tuzla'da tersanede boğazına demir çubuk saplanan işçi ölümle burun buruna geldi

Tuzla’da bir tersanede çalışma yaptığı sırada düşen işçinin boğazına demir çubuk saplandı. Ölümle burun buruna gelen yaralı işçi hemen hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tuzla tersaneler bölgesinde bir tersanede dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Tersanede çalışan işçi Selami Kılıçarslan, çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek yerde bulunan demirlerin üzerine düştü. Düşen işçi, boğazına demir çubuk saplanmasıyla yaralandı. İş yerindeki görgü tanıkları durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Boğazına demir çubuk saplanan işçi apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İHA

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