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  3. Tuzla'da hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı: 10 yaralı

Tuzla'da hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı: 10 yaralı

Tuzla'da hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı: 10 yaralı

Tuzla’da bir hafriyat kamyonunun çarptığı halk otobüsünün park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Tuzla Yayla Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında, seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, kavşakta karşı karşıya geldiği bir halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüsün yol kenarında park halinde olan bir otomobile çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Feci kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları olay yerine gelen ambulans ile bazıları da kendi imkanlarıyla hastanelere gitti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yol trafiğe kapandı. 

Öte yandan kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki hafriyat kamyonu otobüse yandan hızla çarparak sürüklüyor. 

(İHA)

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