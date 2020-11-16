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16 Kasım 2020 Pazartesi 09:49 | Son Güncelleme:

Tuz ruhunu su sanıp içti, hastanelik oldu

Tuz ruhunu su sanıp içti, hastanelik oldu

Şişede bulunan tuz ruhunu su sanıp içen bir kadın hastaneye kaldırıldı. İç organlarının zarar gördüğü öğrenilen kadının, hayati tehlikesi sürüyor.

Bursa'da 66 yaşındaki bir kadın, şişede bulanan tuz ruhunu su sanıp içti. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA'da yer alan habere göre, olay Bursa İnegöl’e bağlı kırsal Gündüzlü Mahallesi’nde meydana geldi. Hayriye Kayıhan, iddiaya göre, odada su şişesi içinde bulunan tuz ruhunu 'su' zannedip içti. Bir yudum içen Kayıhan, panikle şişeyi ağzından çektiği sırada tuz ruhunu yüzüne de döktü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşlı kadın, sağlık görevlilerince evde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

İç organlarının zarar gördüğü öğrenilen Kayıhan, yoğun bakım servisine alındı. Hayriye Kayıhan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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