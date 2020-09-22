Tuz Gölü nerede? Tuz Gölü'ne nasıl gidilir?

Tuz Gölü ülkemizde bulunan doğal güzelliklerden biri olarak yer alıyor. Yerli ve yabancı birçok turistin dikkatini çeken bu muhteşem yapının Türkiye'deki tuz oranının yüzde 40'ını karşıladığı belirtiliyor. Tuz Gölü'nün genişliği 25 kilometre uzunluğunun ise 90 kilometre olduğu aktarılmaktadır.

TUZ GÖLÜ NEREDE?

Tuz Gölü İç Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Tam konum olarak ise Ankara ile Aksaray ve Konya şehirlerinin kesiştiği bölgede yer aldığını söylemek mümkün. Ankara Aksaray karayolu üzerinde, Şereflikoçhisar ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Uzunluğu 90 kilometre genişliği ise 25 kilometre olan bu muhteşem doğal güzellik, kentleşme nedeniyle meydana gelen su kaybı ile gelecek nesillerin göremeyeceğine dair ihtimalin olduğu söylenmektedir. Bölgenin farklı ulaşım yollarını kullanmak suretiyle rahatlıkla gelmek mümkündür. Böylece harika doğal güzellikler ile eşsiz beyaz renge birebir şahitlik gelebilirsiniz.

TUZ GÖLÜ'NE NASIL GİDİLİR?

Tuz Gölü’ne ulaşabilmek için Ankara - Aksaray karayolu kullanılabilir. Bu bölge üzerinden Şereflikoçhisar ilçesine gidilerek Tuz Gölü'nün doğu kıyılarını ziyaret etmek oldukça kolaydır.

Ankara - Şereflikoçhisar arasındaki mesafe 150 kilometre, 1 saat 45 dakika içerisinde ulaşılabilir,

İzmir - Şereflikoçhisar arası 668 kilometre, 8 saat sonra ulaşım sağlanmaktadır,

İstanbul Şereflikoçhisar arası 597 kilometre, 6 saat 15 dakika sonra ulaşılabilmektedir,

Çok geniş olduğundan dolayı Tuz Gölü’nün farklı bölgelerine değişik şehirlerin karayolları üzerinden de rahatlıkla ulaşım sağlanabilir. Özellikle yaz aylarında farklı güzergahlar kullanarak Tuz Gölü yoğun şekilde ziyaret edilmektedir. Gözün görebildiği en üst noktaya kadar muhteşem bir beyazlık sergileyen Tuz Gölü, günümüzde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan en özel alanlar arasında yer alıyor.