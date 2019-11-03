TÜYAP giriş ücreti 2019 ne kadar? TÜYAP fuar takvimi yayınlandı mı? gibi soruların yanıtları tüm katılımcılar tarafından merak ediliyor. 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 2 Kasım Cumartesi günü ziyaretçilerine kapılarını açtı. 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılması beklenen "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana temasıyla başlayan fuar, 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında açık olacak.

TÜYAP GİRİŞ ÜCRETİ 2019 NE KADAR?

Girişin öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu Kitap Fuarı, giriş bedeli 10 TL'lir. Aynı biletle eş zamanlı düzenlenen ARTİST / İstanbul Sanat Fuarı'nı da ziyaret edilebiliyor.

TÜYAP FUAR TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

"Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana temasıyla başlayan fuar, 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında okuyucularını bekleyecek. 38.'si düzenlenen fuarda her yaştan kitapseverin merakla takip ettiği etkinlik ve imza günlerinde yüzlerce yazar, okurlarıyla buluşacak.

TÜYAP KİTAP FUARI KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında; Sanat Fuarı ise hafta içi 11.00-19.00, hafta sonu 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile 29. Artist İstanbul Sanat Fuarı, 10 Kasım Pazar akşamı saat 19.00’da sona erecek.

TÜYAP NEREDE?

TÜYAP'ın internet sitesindeki iletişim bilgilerine göre, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece'de yer alıyor.

İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL GİDİLİR?

METROBÜS İLE ULAŞIM

METROBÜS İle Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.

ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM

Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.