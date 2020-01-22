Tutuklanmasını beklerken ev hapsinden kurtuldu

İzmir Bornova’da 16 Eylül’de Ege Üniversitesi kampusunda Sezen Zambak (23) yolun karşısına geçerken çiçekleri sulayan traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza tespit tutanağında asli ve tam kusurlu bulunan sanık hakkında ‘Taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada mahkeme heyeti, Vehbi B. için istenen tutuklama talebini reddetti. Sanık hakkındaki ‘konut terk etmeme’ adli kontrol şartı da haftanın 3 günü karakola giderek imza atması şeklinde değiştirildi.

EHLİYETİ BİLE YETERSİZ

Mahkemenin verdiği kararın kendilerini derinden yaraladığını belirten baba Metin Zambak, ihmaller zincirini şöyle anlattı: “Sanık ‘Yayayı gördüm ancak geçeceğini düşünmedim’ dedi. Kamera kayıtlarında yola bakmadığı ve yanındakilerle sohbet ettiği açıkça görülüyor. Şoförün ehliyeti de o traktörü kullanmaya yeterli değil. Kendi acımızı bir kenara bırakıp başka ailelerin de aynı acıyı yaşamaması için adalet arayışımıza devam edeceğiz.”

Kampusta traktörün ezdiği Sezen Zambak, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü’nü birincilikle bitirmişti.

(DHA)