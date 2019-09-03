'Tutuklanması için ölmesi mi gerekiyor'

Mardin Midyat’ta yaşayan 10 çocuk annesi Saime A. (40), 4 Ağustos’ta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Burada doktorlara ‘Merdivenden düştü’ denilen Saime A.’nın vücudundaki morluklardan şüphelenen doktorlar, polise haber verdi. Polislerin çalışması sonucu kadının güvenlik korucusu olan eşi Medeni A. (42) tarafından dövüldüğü belirlendi.

Serbest bıraktılar

Saime A.’nın ailesinin ihbarıyla gözaltına alınan Medeni A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

‘ABLAM iKiNCi EMiNE BULUT OLMASIN’

Beyin travmasını atlatamayan Saime A.’nın İzmir’den gelen kardeşi Abdurrahman Bakır, ablasını komalık eden Medeni A.’nın serbest bırakılmasına tepki gösterip, “Tutuklanması için ablamın ölmesi mi gerekiyor? Ablam, şiddet görünce köydeki akrabaların yanına gidip, eşini şikâyet ediyor ama kimse onu dinlemeyince evine geri dönüyor. Köyde ablamın delirdiği yalanını yayıyor. Eşi, önce ablamı çocuklarının gözünün önünde sonra da onları dışarı çıkarak darp ediyor. Çok kötü şekilde başını ayaklarının altına alıp yere çarpıyor, tekmeliyor, şiddet uyguluyor. Sonra ‘Merdivenden düştü’ diye hastaneye kaldırıyor. Jandarma kardeşimin kocasını gözaltına alıyor ama sonra serbest bırakıyor. Ablamın ikinci Emine Bulut olmaması için eşinin tutuklanmasını istiyorum” dedi.