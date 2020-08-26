Tütsülü Rozbif nasıl yapılır? MasterChef Tütsülü Rozbeef tarifi!

Tütsülü Rozbif tarifi MasterChef Türkiye’de yarışmacıları zorladı. Tv8’in sevilen yarışması MasterChef’in son bölümünde Mehmet Şef yarışmacılardan Tütsülü Rozbeef pişirmelerini istedi. Bu zor tarifi pişirmeye çalışan yarışmacılar zaman zaman zorlu dakikalar yaşadı. İşte bu akşam pişirilen Tütsülü Rozbif tarifi ve yapılışı...



Rozbif Tarifi İçin Malzemeler

Dana Bonfile Tane karabiber Tuz Taze kekik ya da biberiye 3 yemek kaşığı Zeytinyağı

Rozbif Tarifi nasıl yapılır?

Karabiberi iri taneler kalacak şekilde havanda dövün. Kekik veya biberiye yapraklarını dallarından ayırıp bıçak darbeleriyle küçültün. (Sadece karabiber de kullanabilirsiniz) Bu baharat karışımına Tuz ekleyin ve düz ve geniş bir tabağa alın.

Bütün olarak aldığımız bonfileye bu karışımın tamamını bulayın.

Döküm veya teflon tavayı iyice ısıtıp zeytinyağını koyalım. Eti pişirirken çok fazla duman çıkıyor, yanıyor diye endişelenmeyin yüksek ateşte pişmesi gerekiyor. Etimizin dış çevresini eşit şekilde pişirelim (Mühürleyelim). Alüminyum folyonun üzerine yağlı kağıt serip etimizi Boşluk kalmayacak şekilde sıkıca saralım. 250 derecelik Fırında 20 dk. pişirelim. Biraz sıcağı geçtikten sonra Hiç açmadan buzdolabına 1 gece dinlenmeye bırakalım. Ertesi gün derin dondurucuya alıp yarı donmuş bir hal alınca çıkarıp incecik dilimleyelim. Sandviçlerin içinde ya da meze olarak tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun.