Turuncu uyarı ne demek? 29 Aralık'ta İstanbul hava durumu için turuncu uyarısı!

“Turuncu uyarı ne demek?” sorusu araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için ‘turuncu’ uyarı verildi. Şiddetli fırtınanın bugün gece saatlerinden itibaren başlayacağı ve 31 Aralık sabah saat 09.00’da sona ereceğinin bilgisi paylaşıldı. Haberimiz içerisinden havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılan turuncu uyarı ile ilgili merak edilenleri öğrenebilirsiniz.

TURUNCU UYARI NE DEMEK?

Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

İSTANBUL İÇİN TURUNCU UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için ‘turuncu’ uyarı verildi. Yapılan uyarıda; “Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (saatte 70-100 kilometre) esmesi bekleniyor Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” denildi.

Öte yandan şiddetli fırtınanın bugün gece saatlerinden itibaren başlayacağı ve 31 Aralık sabah saat 09.00’da sona ereceğinin bilgisi paylaşıldı.