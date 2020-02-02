Turşu suyu limonla mı, sirkeyle mi yapılır? Turşu suyu nasıl yapılır?

Turşu suyu tarifi merakla araştırılıyor. Neşeli Günler filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Turşucu dükkanı olan Saadet Hanım ve Kazım Beyin turşu suyu kavgası sonrası ayrılmaları üzerine, turşu suyununun nasıl yapıldığı merak konusu oldu. "Turşu suyu nasıl yapılır? Turşu suyu limonla mı, sirkeyle mi yapılır?" sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En güzel turşu suyu tarifi haberimiz içerisinde yer alıyor.

TURŞU SUYU NASIL YAPILIR?

Neşeli Günler filminde Saadet Hanım (Adile Naşit) en iyi turşu suyunun sirkeyle olacağını söylüyor. Kazım Bey (Münir Özkul) ise en iyi turşu suyunun limonla yapıldığını söyleyerek tartışıyorlar. Peki, en güzel turşu suyu nasıl yapılır?

TURŞU SUYU SİRKEYLE Mİ YAPILIR, LİMONLA MI?

Neşeli Günler filmi izleyicilerinin de merakla araştırdığı "Turşu suyu limonla mı, sirkeyle mi yapılır?" sorusunun yanıtını filme ev sahipliği yapan Asri Turşu'nun üçüncü kuşak temsilcisi Baran Güreler açıkladı. Güreler, "Sirke limonu daha hızlı eritiyor biz limon tercih ediyoruz" diyor.

TURŞU SUYU NASIL YAPILIR?

Asri Turşucu'nun üçüncü kuşak temsilcilerinden Kaan Baran Güreler, kolay turşu kurmanın püf noktalarını şu şekilde anlatıyor:

- Kaya tuzunu fazla koyun

En çok yapılan iki hatadan biri, kaya tuzunu az koymak. Kaya tuzunu az koyduğumuz için turşu her zaman yumuşak oluyor. 10 kiloluk turşu için 2 kilo kaya tuzu kullanın.

- Turşuyu sürekli açmayın

Turşuya sürekli 'oldu mu?' diye açıp bakmayın. Turşu bu nedenle fermantasyonunu tamamlayamıyor. Her açtığınızda o fermantasyon duruyor. Bir daha başlaması için, aynı süreyi beklemek gerekiyor.

- Limon mu, sirke mi?

Turşu, sirkeyle daha kötü oluyor diye bir iddiamız yok. Limondan yapmamızın tek amacı sirke bir süre sonra turşuyu eritiyor. Biz yılda 50 ton ürün hazırlıyoruz. Bu ürünün haziran ayına kadar dayanması gerekiyor. Çok fazla limon koyarsak yine eriyor. Değişik bir oran. Evde turşu yapanlar sirkeden de yapabilir. Çünkü az miktarda yapılıyor. Erimeden tüketiliyor. Bunun tartışması aslında tamamen damak tadıdır. Birisi iyi, birisi kötü değil. Ama sirke daha keskin ve ağır oluyor. Limon ise daha hafif, daha yenilenebilir bir kıvamda oluyor.